В Калининграде возобновил работу визовый центр Франции
Как сообщает VFS Global, с 20 июля возобновляют работу визовые центры в Калининграде, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске, Красноярске, Нижним Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке.
Специалисты калининградского центра будут принимать посетителей раз в две недели, по понедельникам с 09:00 до 14:00.
- Предварительная запись является обязательной для всех предлагаемых услуг, - сообщили в центре.
Напомним, визовый центр Франции расположен на улице 1812 года (вход со стороны Литовского вала). Сегодня визу могут получить только те, кто едет на учебу, работу, по семейным обстоятельствам ( воссоединение супругов и семьи).
ИСТОЧНИК KP.RU