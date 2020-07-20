В Калининграде возобновил работу визовый центр Франции

20 Июль 2020 2020-07-20T16:47:30+03:00

Посещать его можно только по предварительной записи

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Как сообщает VFS Global, с 20 июля возобновляют работу визовые центры в Калининграде, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске, Красноярске, Нижним Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке.

Специалисты калининградского центра будут принимать посетителей раз в две недели, по понедельникам с 09:00 до 14:00.

- Предварительная запись является обязательной для всех предлагаемых услуг, - сообщили в центре.

Напомним, визовый центр Франции расположен на улице 1812 года (вход со стороны Литовского вала). Сегодня визу могут получить только те, кто едет на учебу, работу, по семейным обстоятельствам ( воссоединение супругов и семьи).

ИСТОЧНИК KP.RU