2020-07-20T16:47:30+03:00
Туризм

В Калининграде возобновил работу визовый центр Франции

Посещать его можно только по предварительной записи
Николай Литвинов
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Как сообщает VFS Global, с 20 июля возобновляют работу визовые центры в Калининграде, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске, Красноярске, Нижним Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке.

Специалисты калининградского центра будут принимать посетителей раз в две недели, по понедельникам с 09:00 до 14:00.

- Предварительная запись является обязательной для всех предлагаемых услуг, - сообщили в центре.

Напомним, визовый центр Франции расположен на улице 1812 года (вход со стороны Литовского вала). Сегодня визу могут получить только те, кто едет на учебу, работу, по семейным обстоятельствам ( воссоединение супругов и семьи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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