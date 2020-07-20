2020-07-20T16:51:00+03:00
Происшествия

Резал хлеб, а зарезал человека: калининградец жестоко расправился со своим приятелем

На суде мужчина заявил, что никого не хотел убивать, и все произошедшее – роковая случайность
Игорь ОРЕХОВ
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Резал хлеб, споткнулся и упал на приятеля, который лежал рядом на кровати, воткнув ему нож прямо в шею. Именно так утверждал на суде калининградец, который в январе этого года в квартире на улице генерала Соммера убил человека. Непосредственно перед этим, как было установлено, пьяный поножовщик несколько раз ударил жертву кулаком в лицо, а затем схватил клинок и добавил рукояткой в правый глаз. В результате потерпевший скончался на месте.

- Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении данного преступления подтвердилась совокупностью исследованных доказательств, - сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда. - Действия подсудимого квалифицированы как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Впрочем. Нашлись и смягчающие обстоятельства: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие наград, положительные характеристики.

В итоге убийцу приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет, которые горожанину предстоит провести в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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