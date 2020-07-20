2020-07-20T17:20:24+03:00
Общество

«Настойчивый» и «Надежный» в Балтийске: Какие корабли поучаствуют в параде в День ВМФ

Праздник намечен на воскресенье, 26 июля
Александр КАТЕРУША
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Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование - так называемые «бочки» - осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование - так называемые «бочки» - осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, в линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены несколько боевых кораблей.

Так, участвовать будут: эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257 и базовый тральщик «Сергей Кобасьев».

Известно, что к причалов аванпорта пришвартуется десантный катер «Денис Давыдов», рейдовый тральщик «Виктор Сигалов», спасательный многофункциональный катер «СМК-2170».

Всего в праздновании Дня ВМФ поучаствуют 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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