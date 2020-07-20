Три выпускника калининградских школ стали победителями и призерами телевикторины «Умницы и Умники»

20 Июль 2020 2020-07-20T17:52:05+03:00

Один из победителей зачислен в МГИМО без экзаменов

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По результатам финала олимпиады «Умницы и Умники» участие в интеллектуальном телевизионном соревновании смогли принять 6 калининградских школьников, сообщает пресс-служба правительства области.

Коронавирус внес свои коррективы в расписание олимпиад. Ученики писали финальное эссе дистанционно. При подведении итогов учитывались результаты и предыдущих игр сезона.

По решению председателя оргкомитета олимпиады победителем стала калининградская школьница Анна Столярова. После победы ректор МГИМО подписал указ о зачислении Анны в вуз без вступительных экзаменов. В числе призеров оказались Олег Борщ и Илья Захаров.

- Было тяжело: сидение за книгами в библиотеках, дома, в автобусе, буквально везде. Главный мой помощник – книги серии «Жизнь Замечательных Людей (ЖЗЛ)». Очень важно уметь искать информацию и отделять потенциально нужное от проходного. Есть особая магия в ощущении причастности к чему-то важному и большому, магия телевидения и совершенно особая атмосфера «Останкино», – прокомментировала итоги Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU