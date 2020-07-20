Александр Федоров утвержден на посту ректора БФУ имени Канта
Срок полномочий- 5 лет
Александр Федоров.Фото: Александр КАТЕРУША
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Александр Федоров официально назначен ректором БФУ имени Канта сроком на 5 лет. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте государственной системы правовой информации.
С августа 2019 года Александр Федоров занимал пост врио ректора калининградского университета. Его предшественник на этом посту Андрей Клемешев перешел на должность президента БФУ имени Канта.
До приезда в Калининград Федоров возглавлял Нижегородский государственный университет имени Минина.
ИСТОЧНИК KP.RU