2020-07-20T18:48:24+03:00
Происшествия

В Калининграде задержаны сразу пятеро похитителей велосипедов

Преступники сбывали свою добычу городским таксистам или обычным прохожим
Игорь ОРЕХОВ
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Противоугонный тросик не является серьезной помехой для поднаторевшего вора.Противоугонный тросик не является серьезной помехой для поднаторевшего вора.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция Калининграда провела в Ленинградском районе города настоящую облаву на похитителей велосипедов. Официально это называлось «оперативно-профилактическим мероприятием, направленным на раскрытие и предупреждение краж, а также иных преступлений совершаемых в общественных местах». Вечером в пятницу, 17 июля на улицы вышли усиленные наряды, которые осуществляли патрулирование до воскресенья включительно.

- В результате удалось задержать 19 подозреваемых в различных преступлениях, 10 из которых - кражи имущества, а еще 2 связаны с незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России . - Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативниками уголовного розыска также задержаны 5 человек, совершающих кражи велосипедов.

Свою добычу веловоры сбывали таксистам или даже обычным прохожим, если подворачивался такой случай. Рекордсменом стал молодой, да ранний, ранее судимый 21-летний горожанин, который всего за сутки умудрился похитить три байцикла. Почин он положил на Артиллерийской, откуда увел «Кельт» стоимостью 16 тысяч рублей, а продолжил Еловой аллеей, где из жилого дома спер «Тринкс» и «Аист» общей стоимостью 26 тысяч рублей, кусачками легко перерезав противоугонные тросики.

- Число краж велосипедов традиционно увеличивается с наступлением теплого сезона, - прокомментировал командир роты патрульно-постовой службы ОМВД Игорь Мокиев. - Одной из основных причин происшествий является беспечность владельцев, которые зачастую оставляют свои транспортные средства без присмотра на длительное время. Хранение велосипеда в подъезде, даже если он оборудован домофоном, не является гарантией его сохранности. Почти половина всех краж приходится именно на лестничные клетки жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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