В Зеленоградске достроили памп-трек

20 Июль 2020 2020-07-20T18:54:30+03:00

По трассе уже можно прокатиться

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Первый в Зеленоградске памп-трек начал свою работу. Он расположен в западной части города, недалеко от «Западного парка», сообщает пресс-служба администрации.

Памп-трак- это велосипедная трасса с небольшими кочками. Покрытие выполнено из асфальта. Передвижение осуществляется не за счет педалей, а за счет волнообразных действий. Катание по трассе лучше осуществлять на легких, горных или дертовых велосипедах.

Зеленоградский памп-трек считается сложным: 8 контруклонов с различным радиусом, волны и трамплины высотой от 20- 60 метров.

Инвестор сообщил, что в городе планируется появление нового катка и ледяных горок.

ИСТОЧНИК KP.RU