2020-07-20T18:54:30+03:00
Туризм

В Зеленоградске достроили памп-трек

По трассе уже можно прокатиться
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
..Фото: Администрация Зеленоградска
Изменить размер текста:

Первый в Зеленоградске памп-трек начал свою работу. Он расположен в западной части города, недалеко от «Западного парка», сообщает пресс-служба администрации.

Памп-трак- это велосипедная трасса с небольшими кочками. Покрытие выполнено из асфальта. Передвижение осуществляется не за счет педалей, а за счет волнообразных действий. Катание по трассе лучше осуществлять на легких, горных или дертовых велосипедах.

Зеленоградский памп-трек считается сложным: 8 контруклонов с различным радиусом, волны и трамплины высотой от 20- 60 метров.

Инвестор сообщил, что в городе планируется появление нового катка и ледяных горок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Советска пожаловались на разбитые военной техникой дороги
На фестивале «Калининград Сити Джаз» выступит Tesla Boy
В Центральном парке Калининграда открылись аттракционы
Уголовница ограбила на улице престарелую калининградку
В Калининграде впервые отметят День Янтаря
В Зеленоградске достроили памп-трек
В Калининграде задержаны сразу пятеро похитителей велосипедов
Александр Федоров утвержден на посту ректора БФУ имени Канта
Три выпускника калининградских школ стали победителями и призерами телевикторины «Умницы и Умники»
«Настойчивый» и «Надежный» в Балтийске: Какие корабли поучаствуют в параде в День ВМФ
Резал хлеб, а зарезал человека: калининградец жестоко расправился со своим приятелем
В Калининграде возобновил работу визовый центр Франции
Еще 17 рейсов: На День ВМФ пустят дополнительные автобусы в Балтийск
Калининградец обокрал «бывшую», поднявшись по газовой трубе
Пионерские Бони и Клайд: влюбленная пара украла диван, на котором провела ночь
Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков
В Светлогорске до вечера понизилось давление в трубах, организовали подвоз воды
На Куршской косе объяснили многочасовые заторы у КПП на выходных