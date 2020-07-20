2020-07-20T19:08:58+03:00
Общество

В Калининграде впервые отметят День Янтаря

Праздник проведут во внутреннем дворе Башни «Врангель
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Первый в истории День янтаря пройдет в среду, 21 июля. Торжество состоится во внутреннем дворе Башни «Врангель». Праздник учрежден для всех специалистов, работающих с янтарем, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие проведет Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» и региональный Центр «Мой бизнес» при участии министерства экономической политики, промышленности и торговли региона.

Предложение учредить «День янтаря» поступило в феврале этого года. Его озвучила создательница хомлинов Наталья Шевченко. Предполагается, что этот праздник поспособствует росту узнаваемости региона и солнечного камня, как его главного символа.

Стоит отметить, дата выбрана не случайно. 21 июля 1947 года был создан единый комплекс по добыче и переработке янтаря «Комбинат №9». Именно эта цифра знаменует начало янтарной отрасли в Калининградской области и России в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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