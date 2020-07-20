Уголовница ограбила на улице престарелую калининградку

20 Июль 2020 2020-07-20T19:15:18+03:00

Отняв у пенсионерки 800 рублей, женщина купила на них выпивку и закуску

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В Черняховске 87-летняя местная жительница возвращалась домой, но на улице Гагарина пенсионерку перехватила неизвестная женщина. Незнакомка без лишних слов одной рукой схватила старушку за горло, а другой принялась шарить по карманам ее верхней одежды. Забрав 800 рублей наличными, скрылась.

Выяснив у потерпевшей приметы обидчицы, оперативники угрозыска вскоре нашли подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя женщина, ранее ужу судимая. На похищенные деньги она успела купить спиртного и закуски – пакет с продуктами изъяли при задержании. Грабительнице грозит новый срок – до 7 лет.

«Че рник» - пор прежнему криминальная столица области?

ИСТОЧНИК KP.RU