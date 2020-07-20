Уголовница ограбила на улице престарелую калининградку
В Черняховске 87-летняя местная жительница возвращалась домой, но на улице Гагарина пенсионерку перехватила неизвестная женщина. Незнакомка без лишних слов одной рукой схватила старушку за горло, а другой принялась шарить по карманам ее верхней одежды. Забрав 800 рублей наличными, скрылась.
Выяснив у потерпевшей приметы обидчицы, оперативники угрозыска вскоре нашли подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя женщина, ранее ужу судимая. На похищенные деньги она успела купить спиртного и закуски – пакет с продуктами изъяли при задержании. Грабительнице грозит новый срок – до 7 лет.
«Че рник» - пор прежнему криминальная столица области?
ИСТОЧНИК KP.RU