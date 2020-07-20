В Центральном парке Калининграда открылись аттракционы
Заработала и всесезонная тюбинговая трасса
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Центральном парке Калининграда возобновлена работа аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что карусели и качели работают «с соблюдением всех санитарных норм».
Напомним, в парке работает более 50 различных аттракционов, такие как «Автодром», «Цепочная карусель», «Гусеница» и другие.
Работает и всесезонная тюбинговая трасса.
ИСТОЧНИК KP.RU