В Центральном парке Калининграда открылись аттракционы

20 Июль 2020 2020-07-20T19:21:35+03:00

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В Центральном парке Калининграда возобновлена работа аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что карусели и качели работают «с соблюдением всех санитарных норм».

Напомним, в парке работает более 50 различных аттракционов, такие как «Автодром», «Цепочная карусель», «Гусеница» и другие.

Работает и всесезонная тюбинговая трасса.

ИСТОЧНИК KP.RU