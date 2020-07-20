На фестивале «Калининград Сити Джаз» выступит Tesla Boy
Стал известен еще один участник юбилейного фестиваля «Калининград Сити Джаз». Это российская электропоп-группа Tesla Boy.
- Фирменный звук самой влиятельной группы новой волны в России узнать легко, - презентуют группу организаторы фестиваля. - Еще проще признать ее популярность. Tesla Boy за весь свой музыкальный стаж заслужили признание и на родине, и за океаном: велика сила аналогового звука, проповедниками которого и являются эти музыканты.
Ранее оргкомитет уже заявлял о других участниках программы новой сцены:
– ЛАУД – 28 августа;
– The Herbaliser (Jake Wherry) feat. MysDiggi – 29 августа;
– Антоха MC feat. LIVE BAND – 29 августа;
– DeeJay Random ft. Gee Bag – 30 августа;
– Rayko feat. Tania Haroshka (Live) – 30 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU