Жители Советска пожаловались на разбитые военной техникой дороги

20 Июль 2020 2020-07-20T21:04:34+03:00

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Жители Советска опубликовали в соцсетях фотографии брусчатки и бордюров, раздробленных гусеницами самоходок, а также видео с движущейся по городу военной техникой. По этому поводу тут же возникла дискуссия в комментариях.

- Часто слышу, как автомобилисты Советска стонут от тильзитских булыжников. Мол, машину трясет, подвеска в хлам, - комментирует увиденное автор поста в сообществе «Подслушано в Советске». - Да, вам молиться надо на эту старую брусчатку. Пока по вашим улицам носятся танки, никакое другое покрытие не выдержит такой нагрузки, ни о каком благоустройстве не может быть и речи. Весь скудный бюджет этого убитого поселения будет уходить на ремонт дорог и тротуаров.

По словам автора публикации, свежие разрушения произошли на Ленинградской улице.

Вскоре в комментариях появился один из бывших военнослужащих, заявивший, что «тоже выводил танки на погрузку» в свое время.

- Мы такого варварства не допускали. Учитывали все, - говорит комментатор. - Поэтому повороты на 90 градусов осуществляли в несколько приемов, особое внимание уделяли бордюрам, чтобы не приведи господь не задеть гусеницами. Даже, если это была внезапная проверка боеготовности, это не дает право так уничтожать дороги. Полагаю, что здесь не сработал офицерский состав.

ИСТОЧНИК KP.RU