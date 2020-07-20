2020-07-20T22:38:29+03:00
Общество

За минувшее воскресенье литовцы дважды нарушили границу с Калининградской областью

Непреднамеренные нарушения произошли на Куршском заливе и на реке Неман
Иван МАРКОВ
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В воскресенье 19 июля литовские пограничники дважды задерживали граждан Литвы за незаконное пересечение границы. Как сообщает пресс-служба пограничного ведомства соседней республики, нарушения были совершены на Куршском заливе и на реке Неман. Причем, оба случая были непреднамеренными.

В первом случае нарушителями оказались хозяин прогулочного катера из Шяуляя и его пассажир из Каунасского района (их задержали в Куршском заливе), а во втором – четверо жителей Клайпеды на арендованной лодке.

- После выяснения обстоятельств пограничники расценили произошедшее как административное правонарушение - незаконное пересечение государственной границы из-за халатности, - сообщает пресс-служба погранслужбы соседней республики. - Нарушители получили штрафы в размере 35 евро и были освобождены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За минувшее воскресенье литовцы дважды нарушили границу с Калининградской областью
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