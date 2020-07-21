В Пятидорожном после ливня затопило центр поселка

21 Июль 2020 2020-07-21T08:07:42+03:00

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В поселке Пятидорожное Багратионовского района Калининградской области после сильного ливня затопило проезжую часть. Фотографии потопа опубликованы в сообществе автомобилистов Калининградской области. Комментаторы тут же вспомнили, что ровно год назад на этом участке дороги проходила реконструкция с заменой брусчатки на асфальт.

- Совсем недавно там дорогу ремонтировали капитально, убирали брусчатку, закатали все в асфальт, похоже, вместе с ливневками, - пишет один из комментаторов, - фото сделано с мостика, под которым течет речка, в которую прекрасно уходила вода всегда.

- У немцев с ливневками таких проблем не было, - добавляет второй.

Напомним, жители выступали против снятия булыжной мостовой и даже собирали в защиту брусчатки подписи, однако власти в очередной раз к ним не прислушались.

ИСТОЧНИК KP.RU