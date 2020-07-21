В Светлогорске на Майском проезде сгорел автомобиль

21 Июль 2020 2020-07-21T08:41:57+03:00

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В Светлогорске вечером 20 июля произошел пожар на Майском проезде. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горел автомобиль «Ниссан», у которого к моменту приезда на место происшествия спасателей (сигнал о нем поступил в 18:12) уже успел выгореть моторный отсек.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-17 в составе 5 человек и 1 единицы техники. Пострадавших во время пожара не было.

ИСТОЧНИК KP.RU