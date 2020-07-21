Власти Калининграда намерены изъять земельный участок на улице Комсомольской у экс-депутата

21 Июль 2020 2020-07-21T09:46:33+03:00

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Мэрия Калининграда намерена через суд изъять земельный участок на улице Комсомольской. Принадлежащий экс-депутату облдумы Ивану Грибову.

В пресс-службе уточняют, что на указанном земельном участке до сих пор находится самовольная постройка. Решение о демонтаже которой вступило в законную силу еще в июле 2017 года, но до сих пор не исполнено.

Согласно 285-й статье Гражданского кодекса, земельный участок может быть изъят у собственника, если «на участке возведена или создана самовольная постройка и лицами, указанными в п. 2 ст. 222 настоящего Кодекса, не выполнены предусмотренные законом обязанности по ее сносу».

- Истец просит изъять спорный земельный участок у ответчика с целью проведения публичных торгов для его последующей продажи, - добавляют в пресс-службе.

Напомним, в марте этого года суд рассматривал апелляционную жалобу депутата и разрешил ему не сносить здание, так как снос «может повредить конструкции исторической виллы, в которой находится музыкальная школа имени Шостаковича».

ИСТОЧНИК KP.RU