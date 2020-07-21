В Черняховске пенсионер ударил ножом своего 27-летнего приятеля

21 Июль 2020 2020-07-21T09:59:41+03:00

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В Черняховске возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 66-летнего ранее судимого пенсионера, зарезавшего своего приятеля. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, конфликт произошел во время распития спиртного.

- По данным следствия, к подозреваемому в гости пришли приятели, - уточняют в пресс-службе ведомства. - В ходе распития спиртных напитков у злоумышленника произошел конфликт с одним из знакомых. Выяснение отношений продолжилось в коридоре. Подойдя к 27-летнему молодому человеку с захваченным с кухни ножом, злоумышленник нанес ему удар в грудь. После проникающего удара в сердце жертве потребовалась госпитализация.

Полицейские задержали агрессора на месте преступления. Орудие преступления находилось рядом с ним.

Сейчас злоумышленник задержан и заключен под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU