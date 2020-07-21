Под Калининградом пенсионер пырнул ножом молодого мужчину

21 Июль 2020 2020-07-21T10:01:33+03:00

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Тем июльским вечером 66-летний житель Черняховска принимал у себя гостей. Как полагается хлебосольному хозяину, встреча сопровождалась обильными возлияниями. Практика показывает, что рассориться между собой участникам этого увлекательного занятия – плевое дело. Так произошло и на сей раз. Хозяин жилища, даром, что был на 39 лет старше, зато опытный – ранее судимый, поэтому бесстрашно согласился «выйти поговорить» с молодым оппонентом в коридор. И прихватил со стола кухонный нож, который и воткнул в грудь гостю.

За жизнь госпитализированного с проникающим ранением в сердце парня сейчас борются врачи. А пенсионер-поножовщик проходит по уголовному делу об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». И, оказавшись в привычной обстановке следственного изолятора, наверняка надеется, что статью следователям не придется переквалифицировать на более тяжкую.

Согласно законам черняховского гостеприимства.

ИСТОЧНИК KP.RU