В Калининграде начали строить самую большую школу в регионе

21 Июль 2020 2020-07-21T11:23:21+03:00

Задача – до конца 2012 года объект на Сельме завершить и ввести в эксплуатацию.

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В Калининграде на Сельме появится самая большая школа в регионе. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал Артур Крупин, председатель комитета территориального развития и строительства.

- Мы можем похвастаться началом строительства новой, самой крупной по вместимости школы на Сельме. 1725 мест – проектная мощность. Сейчас подрядчик набирает обороты. Как обычно бывает на подготовительном этапе – решаются какие-то организационные вопросы, бывают сбои. Так же произошло и на этом объекте. Но сейчас подрядчик подтягивается: увеличиваются темпы и количество рабочих. Думаю, мы войдем в график в сентябре. Задача – до конца 2021 года этот объект завершить и ввести в эксплуатацию.

Надо анализировать развитие Москвы, всё это через несколько лет появится и в Калининграде 00:00 00:00

Кроме того, по словам Крупина, сложным объектом сегодня остается школа на 1100 мест на улице Артиллерийской.

- Мы успешно сменили генерального подрядчика, и стоит серьезная задача до конца года завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию, - заключил Артур Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU