В Калининграде к концу года построят два новых детсада

21 Июль 2020 2020-07-21T10:39:01+03:00

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В Калининграде к концу года должны заработать два новых детских сада. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал Артур Крупин, председатель комитета территориального развития и строительства.

- Основной ввод социальных объектов приходится на конец года. В прошлом году мы в конце года ввели несколько садиков. Сейчас готовимся к вводу двух детских садов. Это новый детский сад на бульваре Борисовском на 225 мест и новый корпус 72-го детского сада на улице Красной на 450 мест, - сказал Крупин.

Надо анализировать развитие Москвы, всё это через несколько лет появится и в Калининграде 00:00 00:00

По его словам на этих двух объектах строительство идем с опережением установленных сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU