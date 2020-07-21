Под Калининградом грабитель прятался на кладбище

21 Июль 2020 2020-07-21T11:08:18+03:00

Житель Багратионовска средь бела дня избил женщину и отнял у нее сумочку

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Был теплый летний день. Ничто, как говорится, не предвещало…

Жительница Багратионовска отправилась на обеденный перерыв по улице Кирпичной. Там-то на нее и налетел незнакомец, который несколько раз ударил горожанку по лицу, вырвал из рук сумочку и скрылся.

Полицейские, к которым потерпевшая обратилась за помощью, выяснили приметы грабителя, а главное – в каком направлении он побежал. Направившись следом, блюстители порядка оказались на местном кладбище. И там обнаружили забившегося в кусты подходящего по описанию субъекта. Как выяснилось, на бегут тот успел опустошить захваченный ридикюль, оставив себе лишь наличность и банковские карты.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Грабеж». В перспективе это означает до 4 лет «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU