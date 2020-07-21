Под Калининградом грабитель прятался на кладбище
Был теплый летний день. Ничто, как говорится, не предвещало…
Жительница Багратионовска отправилась на обеденный перерыв по улице Кирпичной. Там-то на нее и налетел незнакомец, который несколько раз ударил горожанку по лицу, вырвал из рук сумочку и скрылся.
Полицейские, к которым потерпевшая обратилась за помощью, выяснили приметы грабителя, а главное – в каком направлении он побежал. Направившись следом, блюстители порядка оказались на местном кладбище. И там обнаружили забившегося в кусты подходящего по описанию субъекта. Как выяснилось, на бегут тот успел опустошить захваченный ридикюль, оставив себе лишь наличность и банковские карты.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Грабеж». В перспективе это означает до 4 лет «зоны».
ИСТОЧНИК KP.RU