Калининградское качество жизни оказалось на среднем уровне

21 Июль 2020 2020-07-21T11:33:53+03:00

В составленном рейтинге самая западная область РФ безнадежно отстала от лидеров, но далеко опередила аутсайдеров

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Калининградская область оказалась в середине списка регионов по качеству жизни, составленном по заказу РБК агентством «Национальные кредитные рейтинги».

На первых позициях списка предсказуемо оказались обе российские столицы – Санкт-Петербург и Москва. Причем Питер, набравший 7 баллов, заметно опередил Первопрестольную (6, 1 балла). «Тройку призеров» замкнула Белгородская область (5,64 балла), следом за которой идут Подмосковье с 5,61 балла и Воронежская область – у нее 5,31 балла.

В самом хвосте плетутся ушедшие в минус Калмыкия (-0,64 балла), Еврейская автономная область (-1,10 балла), Республика Алтай (-1,12 балла), Карачаево-Черкесия (-1,15 балла) и Тыва (-1,79 балла).

Что до самой западной области России, то наш регион оценили в 3, 42 балла. Как говорится, и похвастаться особо нечем, но и посыпать голову пеплом явно не сто ит.

ИСТОЧНИК KP.RU