Объявлена стоимость эвакуации автомобилей с улиц Светлогорска
Тарифы начали действовать с 20 июля
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Приказ опубликовала региональная Служба по государственному регулированию цен и тарифов. Как сообщает "РБК-Калининград", тарифы установлены с 20 июля и будут действовать до 31 декабря 2022 года.
Эвакуация легкового автомобиля и мотоцикла теперь стоит в 2 722 рубля. Перемещение автомобилей категорий C, D, BE, CE, DE обойдется 9300 рублей.
Почасовые тарифы за хранение на штрафстоянке такие:
- мотоцикл -25 рублей
- легковой автомобиль - 50 рублей
- автомобили категорий C, D, BE, CE, DE — 100 рублей
- негабаритный транспорт — 150 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU