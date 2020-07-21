Человечек со шляпой: В Калининграде установили нового хомлина

21 Июль 2020 2020-07-21T12:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде во вторник, 21 июля, напротив Музея изобразительных искусств установили нового хомлина – на этот раз отца сказочного семейства.

«Место своего жительства хомлин выбрал неслучайно - здание Музея было связано с художественной жизнью города с конца 19 века. Папа-хомлин, самая романтичная, творческая натура, сидит на фоне фасада здания, двух львов-щитодержателей и задумчиво смотрит ввысь», - пояснили создатели фигурки.

Имя для человечка еще не придумали. Голосование до 26 июля проходит в Инстаграме Калининградского музея изобразительных искусств и аккаунте Мастерской хомлинов.

Хомлин-мечтатель стал пятой мини-скульптурой из серии персонажей семьи хомлинов. Его родственники стали появляться в разных частях города с 2018 года: Дедушка Карл, Бабушка Марта, Малышка Уля и Малыш.

Автор идеи – художник Наталья Шевченко, скульптор – Андрей Следков.

ИСТОЧНИК KP.RU