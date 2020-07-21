Евросоюз выделит 189 млн. евро на транзит между Калининградом и «большой» Россией
О выделении средств стало известно по итогам прошедшего в Брюсселе саммита стран Евросоюза. Как сообщали ранее СМИ, литовская сторона просила о финансировании в размере 215 миллионов евро, но Евросоюз собирался ограничиться суммой в 139 миллионов.
- Из-за явно недостаточного финансирования для россиян могут усложниться правила передвижения через территорию Литвы по железной дороге, - предупреждал в феврале министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Как сообщает Sputnik, на саммите в Брюсселе удалось договориться о том, что субсидия Литве составит 189 миллионов евро в год.
Отметим, что пока на транзит по территории Литвы действуют жесткие ограничения. В каждом поезде могут находиться не более 100 пассажиров с размещением не более двух человек в купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для больших организованных групп пассажиров, в составе которых больше 10 человек, проезд разрешен не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU