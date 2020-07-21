2020-07-21T13:02:24+03:00
Спорт

«Янтарный комбинат» стал титульным спонсором калининградской «Балтики»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Титульным спонсором ФК «Балтика» стал «Янтарный комбинат». Его логотип будет красоваться на футболках игроков в сезоне 2020/2021.

Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

Накануне «Балтика» и футбольная команда «Янтарного комбината» провели тренировочный матч, приуроченный к открытию новой спортивной площадки на территории комбината Янтарном.

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу балтийцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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