«Янтарный комбинат» стал титульным спонсором калининградской «Балтики»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Титульным спонсором ФК «Балтика» стал «Янтарный комбинат». Его логотип будет красоваться на футболках игроков в сезоне 2020/2021.
Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».
Накануне «Балтика» и футбольная команда «Янтарного комбината» провели тренировочный матч, приуроченный к открытию новой спортивной площадки на территории комбината Янтарном.
Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу балтийцев.
ИСТОЧНИК KP.RU