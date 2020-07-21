Житель Гусева убил собаку, выбросив ее со второго этажа

21 Июль 2020 2020-07-21T13:09:35+03:00

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15 июля в полицию Гусева поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Ломоносова неизвестный выбросил из окна собаку. Проверка показала, что жестокий поступок совершил ранее не судимый 33-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Выяснилось, что бродячий пес увязался за горожанином на улице и тот решил взять животное в свой дом. После того, как собака стащила со стола еду, мужчина со злости схватил пса и выбросил в окно со второго этажа. Собака скончалась на месте от полученных травм.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Максимальный срок наказания - 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU