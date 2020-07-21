У 7 из 11 новых заразившихся в Калининградской области - пневмония

21 Июль 2020 2020-07-21T13:16:56+03:00

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За минувшие сутки в нашей области коронавирус нашли еще у 11 человек. На этот раз у всех заразившихся были симптомы.

- У семерых диагностирована пневмония, - сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией. - Это неработающая женщина 45 лет, которая контактировала с заболевшей родственницей, четыре пенсионера старше 65 лет, неработающий инвалид 37 лет и работающая женщина 50 лет.

При появлении симптомов в оперштабе призывают не заниматься самолечением:

- Многие обращаются за медицинской помощью уже на стадии развития пневмонии, когда есть значительный подъем температуры, одышка и затрудненное дыхание.

ИСТОЧНИК KP.RU