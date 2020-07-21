У 7 из 11 новых заразившихся в Калининградской области - пневмония
За минувшие сутки в нашей области коронавирус нашли еще у 11 человек. На этот раз у всех заразившихся были симптомы.
- У семерых диагностирована пневмония, - сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией. - Это неработающая женщина 45 лет, которая контактировала с заболевшей родственницей, четыре пенсионера старше 65 лет, неработающий инвалид 37 лет и работающая женщина 50 лет.
При появлении симптомов в оперштабе призывают не заниматься самолечением:
- Многие обращаются за медицинской помощью уже на стадии развития пневмонии, когда есть значительный подъем температуры, одышка и затрудненное дыхание.
ИСТОЧНИК KP.RU