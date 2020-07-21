Почему в калининградском аэропорту «Храброво» отменяют рейсы
Во вторник, 21 июля, в Калининград не прилетели самолеты из Москвы (00:40) и Санкт-Петербурга (08:10). На онлайн-табло рейсы значатся как отмененные.
- Что касается ночных рейсов, то еще не все авиакомпании восстановили в полном объеме свои рейсы, запланированные в рамках летнего расписания. Поэтому стоят отмены, - говорит «Комсомолке» пресс-секретарь «Храброво» Наталья Грицун. - Скажем, «Аэрофлот» восстановил свой ночной рейс, он выполняется с 10 июля. А «Россия» еще не восстановила. «ЮТэйр» тоже корректирует расписание.
При этом отмененными значатся и рейсы в/из Минска, Варшавы, Риги.
- Минск и Варшава отменены, потому что международное сообщение еще не выполняется, оно еще закрыто. Так как эти рейсы изначально были заявлены в расписании, авиакомпании их отменяют на неопределенный период, в расписании они стоят как отмененные. – говорит Наталья Грицун.
По ее словам, аэропорт «Храброво» сейчас выдерживает расписание летнего сезона.
- Это точечные отмены, не связанные с какими-то происшествиями. Аэропорт «Храброво» работает в штатном режиме, рейсы выполняются, - отметила Наталья Грицун.
ИСТОЧНИК KP.RU