Почему в калининградском аэропорту «Храброво» отменяют рейсы

21 Июль 2020 2020-07-21T13:18:53+03:00

Во вторник не смогли прилететь в Калининград самолеты из Москвы и Питера

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Во вторник, 21 июля, в Калининград не прилетели самолеты из Москвы (00:40) и Санкт-Петербурга (08:10). На онлайн-табло рейсы значатся как отмененные.

- Что касается ночных рейсов, то еще не все авиакомпании восстановили в полном объеме свои рейсы, запланированные в рамках летнего расписания. Поэтому стоят отмены, - говорит «Комсомолке» пресс-секретарь «Храброво» Наталья Грицун. - Скажем, «Аэрофлот» восстановил свой ночной рейс, он выполняется с 10 июля. А «Россия» еще не восстановила. «ЮТэйр» тоже корректирует расписание.

При этом отмененными значатся и рейсы в/из Минска, Варшавы, Риги.

- Минск и Варшава отменены, потому что международное сообщение еще не выполняется, оно еще закрыто. Так как эти рейсы изначально были заявлены в расписании, авиакомпании их отменяют на неопределенный период, в расписании они стоят как отмененные. – говорит Наталья Грицун.

По ее словам, аэропорт «Храброво» сейчас выдерживает расписание летнего сезона.

- Это точечные отмены, не связанные с какими-то происшествиями. Аэропорт «Храброво» работает в штатном режиме, рейсы выполняются, - отметила Наталья Грицун.

ИСТОЧНИК KP.RU