Центральный район Калининграда на две недели останется без горячей воды из-за ремонта сетей

21 Июль 2020 2020-07-21T13:27:41+03:00

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С 22 июля по 4 августа «Калининградтеплосеть» останавливает РТС «Красная» для планового ремонта оборудования и тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в течение двух недель без горячей воды останутся потребители по следующим адресам:

- ул. Чекистов 66-72;74-80; 82-88; 90-96; 98-104; 106-112; 114-120; 141; 42-46; 50-56; 58-64; 81-83;

- Советский проспект 126; 128;

- ул. Генерал-лейтенанта Захарова 19-25; 20-26;27-33; 44-46;

- ул. Маршала Борзова 43-53; 58б; 66-72; 74-80; 82-88; 97-99; 92; 94; 96; 98; 105а; 105; 104; 103; 102; 101; 103а; 100; 58г; 95;

- ул. Комсомольская 101; 103; 105; 91а;

- ул. Чернышевского 38-44;

- Каштановая аллея 131-135; 135абв;166-172;176-178; 151-155; 169; 171; 173;

- ул. Маяковского 1; 13-19;

- ул. Вали Котика 4-10; 2;

- ул. Чкалова 66-68;

- ул. Осипенко 6; 10-20;

- ул. Ростовская 22-30;43;

- ул. Банковская 6-12;14-20;25-31;33-39;

- ул. Ломоносова 2; 4;

- ул. Красная 119-121; 123-125; 136; 141-143; 109;

- ул. Светлая 2-4; 6;

- ул. Авторемонтная 10-16;2-8;

- ул. Вернадского 7-13;

- ул. Дунайская 1-7; 6-16;

- ул. Коммунальная 41;

- ул. Молдавская 1-7;

- ул. Родителева 17-21;

- переулок Чернышевского 3;

- ул. Лейтенанта Яналова 56;

- ул. Осенняя 11;

- ул. Чекистов,109 (СК «Кварц»);

- Каштановая аллея 141 (школа-интернат);

- Каштановая аллея 147 (школа №50);

- Каштановая аллея 156 туберкулёзный диспансер;

- Каштановая аллея 174 (детский сад №20);

- Чекистов, 81а (СК «Альбатрос»);

- Чернышевского, 56а (БФУ им. И. Канта);

- Каштановая аллея,145 (Перинатальный центр).

Коммунальщики отмечают, что при наличии технической возможности часть потребителей может быть переключена на другие теплоисточники.

ИСТОЧНИК KP.RU