Калининградец хотел отомстить, но по ошибке разгромил автомобиль другого человека

21 Июль 2020 2020-07-21T13:48:29+03:00

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В отдел полиции Московскому района поступило заявление о том, что неизвестный разбил стекла «Фольксвагена Гольф». Автомобиль был припаркован у дома а улице Емельянова. Ущерб оценен в 11 тысяч рублей.

Полиция установила, что злоумышленником оказался 34-летний житель Калининграда. Задержанный во всем признался и рассказал, что мотивом послужила личная неприязнь к владелицу машины. Правда, мужчина перепутал автомобиль неприятеля с автомобилем незнакомого ему человека, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества. Наказание предусматривает лишение свободы сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU