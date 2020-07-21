В Калининграде собирают волонтеров для поиска мужчины с потерей памяти

21 Июль 2020 2020-07-21T14:02:28+03:00

Отмечается, что у пропавшего тяжелая степень деменции. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Альберт Дырышев вышел из дома на Родителева и пропал

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В Калининграде объявлен сбор волонтеров на поиски пропавшего 74-летнего Альберта Дырышева. Мужчина ушел из дома по ул. Родителева. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад».

Приметы: короткие седые волосы, седые усы.

Был одет: белая футболка, черные спортивные штаны, синие домашние тапки.

Отмечается, что у пропавшего тяжелая степень деменции. Мужчина плохо ходит и не разговаривает.

Срочный сбор добровольцев на поиск в 13:00-13:15 на ул. Родителева, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU