В Калининграде собирают волонтеров для поиска мужчины с потерей памяти
Альберт Дырышев вышел из дома на Родителева и пропал
Отмечается, что у пропавшего тяжелая степень деменции.Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
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В Калининграде объявлен сбор волонтеров на поиски пропавшего 74-летнего Альберта Дырышева. Мужчина ушел из дома по ул. Родителева. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад».
Приметы: короткие седые волосы, седые усы.
Был одет: белая футболка, черные спортивные штаны, синие домашние тапки.
Отмечается, что у пропавшего тяжелая степень деменции. Мужчина плохо ходит и не разговаривает.
Срочный сбор добровольцев на поиск в 13:00-13:15 на ул. Родителева, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU