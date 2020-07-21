В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 293 человека

21 Июль 2020 2020-07-21T14:14:53+03:00

Чаще всего паразиты присасывались на придомовых территориях

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В Калининграде продолжается сезон активности клещей. Только за неделю с 13 по 19 июля от укусов кровопийц пострадали 293 человека, из них 91 ребенок.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, всего с начала сезона от присасывания клещей пострадало 3557 человек, в том числе 1402 ребенка.

Санитарные врачи отмечают, что чаще всего клещи присасываются на придомовых территориях, в лесу, на садовых участках.

«По итогам 6 месяцев зарегистрировано 19 случаев заболевания боррелиозом. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано», - отметили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU