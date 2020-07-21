В парке Светлогорска запустят бесплатный Wi-Fi

21 Июль 2020 2020-07-21T14:47:20+03:00

Интернет будет доступен с начала августа

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В начале августа в парке «Лиственничный» Светлогорска планируют подключить бесплатный беспроводной интернет. Ранее там установили камеры видеонаблюдения. Скорости интернета должно хватить для свободного использования приложений и мессенджеров, обмены фото и видеоматериалами. Регистрация в сети будет производиться через SMS, сообщает пресс-служба светлогорской администрации.

Это уже второй парк в Светлогорске с бесплатной сетью Wi-Fi. Ранее ее провели в парке творчества «Муза».

- Wi-Fi появится в парке благодаря реализации проекта «Развитие трансграничного туризма между Щитненским районом и Светлогорским городским округом» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020, – рассказал глава Светлогорска Владимир Бондаренко.

В рамках проекта проведут работы по благоустройству парка, изготовят скульптуру с постаментом «Сфинксы» и копию скульптуры «Несущая воду» с фонтаном.

ИСТОЧНИК KP.RU