Резонансное ДТП под Калининградом оказалось покушением на убийство

21 Июль 2020 2020-07-21T14:51:48+03:00

Житель Правдинского района хотел зарезать своего бывшего арендодателя за то, что тот «оскверняет землю»

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Следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального управления СКР возбудил в отношении 34-летнего жителя Правдинского района дело о покушении на убийство.

В свое время правдинец снимал квартиру в областном центре, исправно платил хозяину жилища и никаких трений между ними не было. Но в июне этого года, как признался на допросе сам обвиняемый, он употребил некое наркотическое вещество, после чего буквально оказался одержим навязчиво идеей убить бывшего арендодателя.

- Он оскверняет землю! – твердил следователям мужчина.

Подходящий момент настал 10 июля, когда злоумышленнику удалось догнать объект своей беспричинной ненависти на одной из автотрасс. Вытеснив машину, в которой находился 59-летний мужчина, с дороги в кювет, преступник подскочил к ней и несколько раз ударил несчастного ножом. И только благодаря вмешательству свидетелей ДТП и отважной сотрудницы полиции тот остался жив, хотя и оказался в больнице с проникающим ранением грудной клетки.

- Нападавший дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте, - сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, включая психиатрическую судебную экспертизу обвиняемому.

ИСТОЧНИК KP.RU