2020-07-21T15:01:03+03:00
Происшествия

В Калининграде полиция изъяла 38 тысяч пачек «левых» сигарет

Немаркированной табачной продукцией торговали на улицах Черняховского и Челнокова
Игорь ОРЕХОВ
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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России выявили новые факты розничной продажи немаркированной табачной продукции в двух павильонах на улицах Черняховского и Челнокова в Калининграде. Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли 38 тысяч пачек «левых» сигарет на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

- Кроме того, в результате исследования кассового оборудования и опроса работников торговых точек оперативники выяснили, что за прошедший год злоумышленники реализовали товара на сумму более 13 миллионов рублей, - добавила начальник пресс-службы Светлана Поставничая. - В отношении 38-летнего и 40-летнего граждан возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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