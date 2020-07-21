В Калининграде покажут автограф Высоцкого и подзорную трубу подводника Маринеско

21 Июль 2020 2020-07-21T16:16:06+03:00

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В Калининградском областном историко-художественном музее в четверг, 23 июля, откроется выставка, посвященная Герою Советского Союза Александру Маринеско и экипажу подводной лодки «С-13».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе музея, в экспозиции представят материалы из музейных фондов, Центрального архива Минобороны РФ и Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Посетители увидят предметы и документы, всячески связанные с Маринеско. Это автографы Владимира Высоцкого и Бориса Полевого, телеграмма Фиделя Кастро, часы Героя Советского Союза, самовар из квартиры Маринеско в Кронштадте, подзорная труба подводника, интересные фотографии с дарственными надписями, архивные документы.

На счету Маринеско – самый большой за все годы войны суммарный тоннаж потопленных кораблей противника. «Атака века» 30 января 1945 года, превратившая потопление военного транспорта «Вильгельм Густлов» в крупнейшую морскую катастрофу, принесла командиру балтийской подводной лодки «С-13» всенародную известность.

ИСТОЧНИК KP.RU