2020-07-21T16:16:06+03:00
Звезды

В Калининграде покажут автограф Высоцкого и подзорную трубу подводника Маринеско

Экспозицию представят в областном историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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В Калининградском областном историко-художественном музее в четверг, 23 июля, откроется выставка, посвященная Герою Советского Союза Александру Маринеско и экипажу подводной лодки «С-13».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе музея, в экспозиции представят материалы из музейных фондов, Центрального архива Минобороны РФ и Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

.Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Посетители увидят предметы и документы, всячески связанные с Маринеско. Это автографы Владимира Высоцкого и Бориса Полевого, телеграмма Фиделя Кастро, часы Героя Советского Союза, самовар из квартиры Маринеско в Кронштадте, подзорная труба подводника, интересные фотографии с дарственными надписями, архивные документы.

На счету Маринеско – самый большой за все годы войны суммарный тоннаж потопленных кораблей противника. «Атака века» 30 января 1945 года, превратившая потопление военного транспорта «Вильгельм Густлов» в крупнейшую морскую катастрофу, принесла командиру балтийской подводной лодки «С-13» всенародную известность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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