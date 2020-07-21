Алиханов сообщил, когда должны достроить онкоцентр в Калининграде
На стройплощадке в Родниках ведутся общестроительные работы и монтаж внутренних и наружных инженерных систем. Как сообщает пресс-служба правительства области, основные конструкции залиты на 90 процентов, периметр стен – на 80, начинается внутренняя отделка блоков.
По новому техзаданию срок сдачи объекта – май 2022 года, но, по словам подрядчика, рабочие постараются успеть раньше.
- В начале 2022 года будет окончательная пусконаладка оборудования и лицензирование, — сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.
На возведении онкоцентра работает порядка 70 человек, в основном из калининградских субподрядных организаций. Постепенно число строителей будет увеличено до 150.
ИСТОЧНИК KP.RU