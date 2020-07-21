Алиханов сообщил, когда должны достроить онкоцентр в Калининграде

21 Июль 2020 2020-07-21T16:17:50+03:00

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На стройплощадке в Родниках ведутся общестроительные работы и монтаж внутренних и наружных инженерных систем. Как сообщает пресс-служба правительства области, основные конструкции залиты на 90 процентов, периметр стен – на 80, начинается внутренняя отделка блоков.

По новому техзаданию срок сдачи объекта – май 2022 года, но, по словам подрядчика, рабочие постараются успеть раньше.

- В начале 2022 года будет окончательная пусконаладка оборудования и лицензирование, — сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

На возведении онкоцентра работает порядка 70 человек, в основном из калининградских субподрядных организаций. Постепенно число строителей будет увеличено до 150.

ИСТОЧНИК KP.RU