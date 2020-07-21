В Калининград не пустили партию игрушечной слизи из Китая
Контейнер с грузом задержали в Балтийске
.Фото: Таможня Калининградской области
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В Балтийске проводили таможенный контроль морского контейнера, прибывшего из Китая, с партией товара «Игрушки – слизь». Было обнаружено 480 игрушек с признаками незаконного использования изобразительного товарного знака «M&M’s».
Как сообщает Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, изображение персонажей разноцветных оживших конфет использовалось незаконно.
Решением суда «Игрушки - слизь» с изображениями персонажей «M&M’s» признали контрафактными. Их решено уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU