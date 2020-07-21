Алиханов - о снятии ограничений: Мы принимаем решения, которые немножко противоречат методикам

21 Июль 2020 2020-07-21T16:25:40+03:00

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С понедельника, 20 июля, в нашей области начали действовать новые послабления режима, который вводился из-за коронавируса. Заработали аттракционы в парках, а некоторые кафе и рестораны теперь могут принимать посетителей во внутренних помещениях.

Во время сегодняшнего рабочего выезда губернатор Антон Алиханов рассказал, когда регион может перейти к третьему этапу снятия ограничений.

- К сожалению, методика сформулирована таким образом, что перейти на него самостоятельно мы не можем. Нам нужно предписание Роспотребнадзора, - цитирует Алиханова klops.ru. - По сути, мы переходим на третий этап по некоторым отраслям, хотя и не соответствуем по формальным признакам. Поэтому говорить, что мы как-то там над кем-то намеренно издеваемся… Наоборот, мы принимаем решения, которые даже немножко противоречат методикам. Надеемся, что нас поддержат и дадут перейти на третий этап с учетом того, что у нас крайне низкое абсолютное число людей, которые заболевают и ежедневно появляются.

ИСТОЧНИК KP.RU