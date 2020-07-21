2020-07-21T17:21:06+03:00
Спорт

Калининградский волейбольный «Локомотив» покинула кубинка Ана Клегер

Девушка готовится стать матерью
Николай Литвинов
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Ана Клегер.Ана Клегер.Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
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О расставании с Аной Клегер калининградский волейбольный клу сообщил на своем странице в Инстаграм.

- Команду покинула Ана Клегер – один из самых результативных игроков Суперлиги. Ее уход связан с тем, что сейчас она готовится стать матерью, - сообщили в клубе. - Мы желаем ей здоровья, чтобы всё сложилось благополучно. Рады за неё. Она навсегда останется в истории клуба игроком, который внёс огромный вклад в его успехи.

Ана начала профессиональную карьеру у себя на родине в 2009 году в клубе «Гавана». Дважды становилась бронзовым призером Чемпионата Северной Америки, вице-чемпионкой и бронзовым призером Панамериканских игр.

За «Локомотив» Клегер выступала с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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