Калининградец был жестоко избит за то, что издевался над не служившим в армии приятелем

21 Июль 2020 2020-07-21T17:52:20+03:00

Встреча двух жителей Советска для одного из них закончилась в больнице, а для другого – в полиции

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В Советске встретились двое старых друзей. Встречу решили отметить со спиртным. Стакан за стаканом, слово за слово… Дошло до воспоминаний об армейской службе. Вот только таким моментов в своей биографии мог похвастаться только один из выпивох, а второй то ли откосил в свое время, то ли по здоровью в ряды СА не прошел. За что и удостоился язвительных насмешек от собутыльника.

Когда терпеть подколки уже не стало терпения, разъяренный белобилетник накинулся на ветерана вооруженных сил и так его отдубасил, что 51-летнего мужика с переломом ребра увезла «Скорая». Ну а медики поставили в известность о драке полицию.

Полученные советчанином повреждения квалифицировали как средней тяжести вред здоровью, что, в свою очередь стало поводом для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье УК РФ. Так что, если армейскую лямку победителю в драке тянуть не довелось, то тюремной баланды он вполне может похлебать – виновному грозит до 3 лет «зоны».

Кто в армии служил - в больнице не смеется.

ИСТОЧНИК KP.RU