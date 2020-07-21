2020-07-21T18:01:29+03:00
Общество

В Калининграде с пьедестала пропал памятник Карлу Марксу

«Комсомолка» выяснила, куда он делся
Иван МАРКОВ
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Пропавший памятник МарксуПропавший памятник МарксуФото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде исчез памятник Карлу Марксу, стоявший на пьедестале на перекрестке улиц Карла Маркса и Красной. Очевидцы прислали в редакцию фото частично разобранного основания, обнесенного забором.

В пресс-службе мэрии «Комсомолке» сообщили, что памятник действительно сейчас не на своем законном месте, а в мастерской.

- Дело в том, что с одной стороны пьедестала появилась трещина, а рядом с ним – провалилась плитка. Сейчас Служба заказчика занимается ремонтными работами, которые продолжатся до конца августа, после чего памятник вернется, - заявила начальник пресс-службы Инна Вербицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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