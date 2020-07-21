2020-07-21T18:36:29+03:00
Происшествия

Калининградец из ревности напал на автомобиль своей знакомой

Мужчина несколько раз таранил скутером иномарку, повредив ее кузов
Игорь ОРЕХОВ
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Обнаружив на своем автомобиле невест откуда взявшиеся вмятины и глубокие царапины, 40-летняя жительница Черняховска поспешила обратиться в полицию с просьбой найти неизвестного обидчика любимой «бибики». Сотрудники угрозыска не подкачали, установив подозреваемого в нападении на транспортное средство.

Как признался 44-летний черняховец, причиной его неадекватного поступка стала банальная ревность. Кого именно видел своим соперником в любви Отелло районного масштаба – другого мужчину или злополучную машину - не сообщается. Как бы то ни было, ревнивец оседлал скутер и выместил обуревавшие его чувства на безответном объекте, причинив его владелице ущерб на 30 тысяч рублей. Органами дознания МО МВД России «Черняховский» возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.

В следующий раз бей рогами, земляк!

ИСТОЧНИК KP.RU

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