Власти Зеленоградска согласовывают строительство новой дороги до Окружной

21 Июль 2020 2020-07-21T19:19:53+03:00

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Власти Зеленоградска обратились в «Российские железные дороги» для утверждения строительства нового проезда с улицы Железнодорожной до Окружной. Считается, что проект поможет разгрузить центр города от машин, в особенности в летний период. Новая дорога также необходима для осуществления инвестиционных проектов по устройству спортивного зала, спортивной гостиницы и центральной перехватывающей парковки, сообщают на сайте зеленоградской администрации.

В «РЖД» по итогам рассмотрения обращения направили свои технические условия.

ИСТОЧНИК KP.RU