Власти Зеленоградска согласовывают строительство новой дороги до Окружной
Администрация города утверждает траекторию проезда
.Фото: Администрация Зеленоградска
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Власти Зеленоградска обратились в «Российские железные дороги» для утверждения строительства нового проезда с улицы Железнодорожной до Окружной. Считается, что проект поможет разгрузить центр города от машин, в особенности в летний период. Новая дорога также необходима для осуществления инвестиционных проектов по устройству спортивного зала, спортивной гостиницы и центральной перехватывающей парковки, сообщают на сайте зеленоградской администрации.
В «РЖД» по итогам рассмотрения обращения направили свои технические условия.
ИСТОЧНИК KP.RU