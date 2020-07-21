2020-07-21T19:39:35+03:00
Общество

«Я вся опухла от ожогов»: калининградка сообщила о нападении медуз в Балтийском море

Эксперты подтвердили раннее появление медуз из-за высокой температуры воды
Екатерина КРЕЙДЕР
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Медуза на одном из калининградских пляжей.Медуза на одном из калининградских пляжей.Фото: Архив "КП"
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В социальных сетях идет обсуждение большого количества медуз в Балтийском море. В одном из калининградских пабликов девушка пожаловалась на полученные укусы ушастых аурелий.

«Сегодня меня просто ужалило очень много медуз и я вся опухла, опухла моя кожа, опухли мои ноги, руки и все части тела , прошу предупредить всех»,- отмечает в посте калининградка.

Действительно, эксперты в этом году отметили раннее появление медуз этого вида в Балтийском море. Обычно, в наш регион они приплывают не раньше августа или сентября. Высокие летние температуры поспособствовали их ранней миграции к берегам Калининградской области, сообщается на сайте БФУ имени Канта.

Аурелии не являются коренными жителями балтийских вод. Они мигрируют из Атлантики и Тихого океана. Чаще всего они встречаются отдыхающим на берегах Черного и Средиземного морях.

Стоит отметить, ушастые медузы, обитающие в наших краях, не опасны для людей. Считается, что ожог крапивы сильнее действует на кожу, чем яд аурелии..

ИСТОЧНИК KP.RU

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