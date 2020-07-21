Драмтеатр в Калининграде планируют открыть в сентябре

21 Июль 2020 2020-07-21T19:45:41+03:00

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Работники калининградского драмтеатра настроены открыть 74-й сезон в сентябре, сообщает на странице в Facebook пресс-секретарь "драмы".

- Мы готовим для вас две премьеры: мелодраму "Когда голуби улетели" и лирическую комедию "Самая счастливая". Скажу, когда откроются продажи на нашем новом сайте! - делится с подписчиками Лидия Пименова

Стоит отметить, что из-за коронавирусной инфекции все апрельские спектакли были перенесены на осень. Билеты есть в наличии и продаются полным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU