Драмтеатр в Калининграде планируют открыть в сентябре
Готовятся две премьеры
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Работники калининградского драмтеатра настроены открыть 74-й сезон в сентябре, сообщает на странице в Facebook пресс-секретарь "драмы".
- Мы готовим для вас две премьеры: мелодраму "Когда голуби улетели" и лирическую комедию "Самая счастливая". Скажу, когда откроются продажи на нашем новом сайте! - делится с подписчиками Лидия Пименова
Стоит отметить, что из-за коронавирусной инфекции все апрельские спектакли были перенесены на осень. Билеты есть в наличии и продаются полным ходом.
ИСТОЧНИК KP.RU