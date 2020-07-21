В Гурьевском районе обнаружили 14 авиабомб времен войны
Опасные боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Гурьевском районе в поле неподалеку от автомобильной дороги Пирогово – Наумовка обнаружили 13 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны. Еще одну фугасную авиабомбу нашли в районе поселка Сосновка.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, во вторник, 21 июля, силами группы разминирования Невского СЦ МЧС России, боеприпасы были уничтожены на Правдинском общевойсковом полигоне Балтийского флота.
Уничтожение бомб прошло в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU