2020-07-21T20:47:02+03:00
Звезды

Интернет-трансляция и 15 фильмов: Как пройдет фестиваль «Балтийский онлайн-дебют»

Церемония открытия намечена в Башне «Врангель», но пустят туда только по пригласительным
Александр КАТЕРУША
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Церемония открытия фестиваля «Балтийский онлайн-дебют» состоится 24 июля в Башне «Врангель».Церемония открытия фестиваля «Балтийский онлайн-дебют» состоится 24 июля в Башне «Врангель».Фото: Александр КАТЕРУША
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Церемония открытия фестиваля «Балтийский онлайн-дебют» состоится 24 июля в 21:30 в Башне «Врангель». Прямая трансляция ее пройдет в онлайн-кинотеатре IVI. На церемонии выступит областной симфонический оркестр.

«Фильмом открытия станет картина «Сверхновая» – это проба пера в полнометражном кино польского режиссера Бартоша Крухлика», – отметили в оргкомитете.

Причем эту ленту можно будет посмотреть под открытым небом в автокинотеатре «Ночной дозор».

«В 21.30 наши партнёры выведут на свой экран прямую трансляцию из Башни Врангеля, а затем запустят киносеанс. Вход на мероприятие будет свободным — занимайте места заранее, хотя бы за полчаса», - сказали организаторы фестиваля.

А вот вход на церемонию открытия и последующий показ в Башне осуществляется строго по спискам и пригласительным, чтобы соблюсти противоэпидемические требования.

В программе фестиваля 15 фильмов — среди них рекордсмены российского кинопроката, лауреаты премий, фильмы из Балтийских стран, а также мировые хиты — будут доступны на IVI, и каждый зритель сможет стать членом большого жюри, приняв участие в онлайн-голосовании. Приз зрительских симпатий выбирают интернет-зрители. Голосование продлится с 24 по 30 июля на сайте онлайн-кинотеатра IVI.

ИСТОЧНИК KP.RU

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