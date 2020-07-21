В Калининграде разыскивают 16-летнюю школьницу
В Калининграде полиция разыскивает 16-летнюю Валентину Варченко. Девушка живет на улице Куйбышева, 10 июля ушла из дома и пропала.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные с рыжим отливом до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде сердца.
Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Варченко, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-557 или 02.
Интересно, что осенью 2019 года полиция Калининграда уже искала эту девушку. Тогда Валентина нашлась.
ИСТОЧНИК KP.RU